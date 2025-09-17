Benfica entlässt Trainer nach CL-Blamage – Mourinho als Nachfolger im Gespräch

Nach dem Champions-League-Debakel gegen Qarabağ Ağdam hat Benfica Lissabon die Zusammenarbeit mit Trainer Bruno Lage beendet. Laut mehreren Medienberichten soll ein großer Name auf der Liste der Portugiesen stehen.

Klub-Präsident Rui Costa bestätigte in der Nacht auf Mittwoch die sofortige Auflösung des Vertrags. „Es ist Zeit für eine Veränderung“, erklärte der Vereinsboss, der noch vor dem Wochenende einen neuen Coach präsentieren will.

Als heißester Kandidat gilt José Mourinho. Portugiesische Medien berichten übereinstimmend von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen dem Rekordmeister und dem 61-Jährigen. Eine Einigung könnte demnach kurzfristig erzielt werden. Mourinho war erst vor wenigen Wochen bei Fenerbahçe freigestellt worden und strebt einen raschen Wiedereinstieg an.

Für Mourinho wäre es eine Rückkehr zu alten Wurzeln. Bereits zu Beginn seiner Karriere arbeitete er kurzzeitig bei Benfica, bevor er mit dem FC Porto überraschend die Champions League gewann und international durchstartete.

Peinliche Pleite gegen Qarabağ

Die Trennung von Lage erfolgte nach der 2:3-Heimniederlage gegen Qarabağ in der Champions League. Dabei hatte Benfica durch Tore von Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) früh mit 2:0 geführt. Doch die Gäste aus Aserbaidschan drehten die Partie durch Treffer von Leandro Andrade (30.), Camilo Durán (48.) und Oleksiy Kashchuk (86.) noch um.

Das Ergebnis schrieb Geschichte: Es war erst das 51. Mal in der Historie des Wettbewerbs, dass ein Team einen Zwei-Tore-Rückstand noch innerhalb der regulären Spielzeit in einen Sieg verwandelte.

