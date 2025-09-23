Am Tag der überraschenden Trennung des LASK von Jose Mourinhos langjährigen Assistenztrainer Joao Sacramento hat der Ex-Real-Coach unerwartet den Heimsieg mit Benfica Lissabon verpasst.

In seinem zweiten Match als Trainer von SL Benfica verpasst der Champions-League-Teilnehmer mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Rio Ave den anvisierten Heimsieg. Die späte Führung durch Georgiy Sudakov (86.) wurde in der Nachspielzeit durch André Luiz ausgeglichen. Noch im letzten Spiel ging Rio Ave gegen Salzburgs Europa-League-Gegner FC Porto klar mit 0:3 unter.

Womöglich erhält Benfica bald Verstärkung in Person eines nunmehrigen Ex-LASK-Trainers, nachdem Joao Sacramento sein Amt zurückgelegt hatte. Laut einem Bericht der „OÖN“ könnte Sacramento zu Jose Mourinho als Co-Trainer zurückkehren. Mourinho, erst seit fünf Tagen Trainer von SL, arbeitete bereits bei Tottenham Hotspur und der AS Roma mit Sacramento zusammen.

HIGHLIGHTS | Benfica Lissabon – FK Qarabag | 1. Spieltag

(Red.)

Beitragsbild: Imago.