Deutlicher Sieg für Salzburg-Gegner Porto vor EL-Start

Der Europa-League-Auftaktgegner des FC Salzburg am Donnerstag hat sich mit einem klaren Sieg auf den Europacup eingestimmt: Der FC Porto besiegt Rio Ave auswärts deutlich mit 3:0.

Der Champions-League-Sieger der Saison 2003/04 ging durch zwei frühe Tore von Pablo Rosario (4.) und Samuel Aghehowa (13.) schnell in Führung, für den dritten Treffer sorgte Gabriel Veiga kurz nach Wiederanpfiff (52.). Mit 18 Punkten aus sechs Spielen liegt Porto bislang makellos an der Tabellenspitze,

Wie Porto: Auch Lyon gewinnt vor EL-Auftakt

Auch zwei spätere internationale Gegner von Österreichs Vizemeister blieben heute ungeschlagen: Zweitrunden-Gegner Olympique Lyon besiegt SCO Angers durch das Goldtor von Tanner Tessmann (65.) mit 1:0. Der dritte Ligaphasen-Gegner Ferencvaros Budapest wendet beim 2:2 gegen Diosgyör durch einen Doppelpack von Zsombor Gruber (68., 90.+1) spät die drohende Niederlage ab.

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase live – streame die Spiele mit Sky Stream LIVE!

(Red.)

Beitragsbild: Imago.