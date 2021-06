Berechnung: So groß sind Österreichs Chancen gegen Italien

via

Die Achtelfinal-Partien der EURO 2020 sind fix – das ÖFB-Team trifft am Samstag auf Italien. Aber auch mit dem Klassiker England vs. Deutschland wartet in der ersten K.O.-Runde ein echter Kracher auf uns. Die Daten-Spezialisten von Stats Perform haben mit Hilfe eines KI-Modells analysiert, wer die höchste Wahrscheinlichkeit auf das Weiterkommen hat und wie es mit den Titelchancen der Favoriten aussieht:

Frankreichs Chancen auf den Europameistertitel sind nach dem Sieg in der „Todesgruppe“ F mit 19.6% die höchsten aller. Dicht dahinter folgt Belgien , das nach der vollen Punkteausbeute in Gruppe B mit 17.9% vor Spanien mit 12.9% geführt wird.

liegt nach einer Gruppenphase mit Höhen und Tiefen mit einer auf Platz 4 und ist beim Achtelfinal-Duell mit England knapper Außenseiter. Die Chancen auf den belaufen sich auf kein anderes Achtelfinalduell wird von der KI so ausgeglichen eingeschätzt. Österreich holte mit 6 Punkten die meisten aller Zweitplatzierten in der Gruppenphase. Im Achtelfinale wartet mit Italien jedoch ein dicker Brocken. Die Chance auf das Weiterkommen liegt für das Team von Franco Foda bei 24.1%. Nur Kroatien (19.0%) ist gegen Spanien ein größerer Außenseiter.

holte mit 6 Punkten die meisten aller Zweitplatzierten in der Gruppenphase. Im Achtelfinale wartet mit Italien jedoch ein dicker Brocken. Die liegt für das Team von Franco Foda bei Nur Kroatien (19.0%) ist gegen Spanien ein größerer Außenseiter. Die Schweiz steht zum 4. Mal in Folge bei einem großen Turnier im Achtelfinale, das schafften in diesem Zeitraum sonst nur Belgien und Achtelfinal-Gegner Frankreich. Gegen den Weltmeister muss erneut Großes Gelingen, um das Viertelfinale zu sichern. Die Chancen für eine positive Überraschung stehen bei 25.4%.

Österreichs Chancen auf den Titel werden nur mit 0,1 Prozent beziffert. Das ist aber auch kein Wunder: Auf dem Weg ins Finale könnte Österreich nach Italien noch auf Belgien (Viertelfinale) und Frankreich (Halbfinale) treffen. Im Endspiel könnte es zum Duell mit Deutschland oder England kommen.

Den aktuellen Überblick über alle Prognosen gibt es in Echtzeit auf unserem Portal “The Analyst”. Die Daten werden nach jedem Tor und jeder gespielten Halbzeit aktualisiert. Auf “The Analyst” wird auch die Methodik, die sich hinter dem Stats Perform Vorhersagemodell verbirgt, genauer erklärt.

