Bereit für Restart: Messi zurück im Mannschaftstraining

Barcelonas Superstar Lionel Messi ist nach seiner leichten Muskelverletzung im rechten Oberschenkel am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 32-jährige Argentinier steht dem Tabellenführer damit im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause am Samstag gegen Mallorca wohl zur Verfügung.

“Wir haben es unter Kontrolle, er ist völlig in Ordnung und wird keine Probleme mit Mallorca haben”, sagte Barcelona-Trainer Quique Setien am Montag.

Die spanische Profi-Fußball-Liga La Liga nimmt den Spielbetrieb nach dreimonatiger Corona-Pause am Donnerstag mit dem Stadtderby Betis gegen FC Sevilla wieder auf. Am Samstag tritt der FC Barcelona auf Mallorca an, Real Madrid spielt am Sonntag gegen Eibar. Barca führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen aus Madrid an.

(APA)

Bild: Imago