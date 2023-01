Bericht: 100 Millionen mehr Gehalt als Ronaldo? – Al-Hilal lockt Messi

via

via Sky Sport Austria

Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung „Mundo Deportivo“ will der saudische Verein Al-Hilal Lionel Messi mit einem Jahresgehalt von 300 Mio. Dollar anlocken.

In den letzten Monaten und Jahren stiegen die Gehälter im Profifußball in immer höhere Spähren: Nach den astronomisch hohen Gehältern von Kylian Mbappe (ca. 100 Mio. €/Saison) und Cristiano Ronaldo (ca. 200 Mio. €/Jahr) soll dem argentinischen Weltmeisterkapitän ein neues Rekordsalär angeboten werden. Demnach will der saudi arabische Hauptstadtverein Al-Hilal Messi mit einem Jahresgehalt von sage und schreibe 300 Mio. Dollar/Jahr nach Riyad locken.

Der siebenmalige Weltfußballer des Jahres hat bei Paris Saint-Germain lediglich einen Vertrag bis zum Ende der Saison – bei einem eventuellen Transfer würde sich Al-Hilal eine Ablösesumme ersparen. Al-Hilal ist in Riad zudem der große Rivale von Ronaldo-Klub Al Nassr – somit könnte es nächste Saison in Saudi-Arabien zum Duell Messi gegen Ronaldo kommen.

(Red.)/Bild: Imago