Austria-Talent Enis Safin steht vor einem Wechsel zu einem Ligakonkurrent in der ADMIRAL Bundesliga. Einem Bericht von Laola 1 zufolge soll der 20-Jährige in Kürze zum LASK wechseln.

Safin steht noch bis 2025 bei der Wiener Austria unter Vertrag – eine Einigung zwischen den Vereinen soll es allerdings laut dem Bericht schon geben. Über die Ablösemodaliäten ist nichts bekannt.

Safin mit reichlich Zweitliga-Erfahrung

Der Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison als Kooperationsspieler an den SV Stripfing verliehen. In der ADMIRAL 2. Liga stand der türkische Nachwuchsteamspieler für Stripfing und die Young Violets insgesamt 43 Mal auf dem Feld. Sein Debüt gab er 2022 im Alter von nur 17 Jahren.

Bild: GEPA