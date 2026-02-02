Barca-Leihgabe Ter Stegen droht lange Pause

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der an den FC Girona ausgeliehene Fußball-Nationaltorhüter hat eine Muskelverletzung erlitten und wird laut übereinstimmender Medienberichte aus Spanien bis zu zwei Monate ausfallen. Weiter hieß es, Girona wolle ter Stegen aufgrund der Verletzung wieder zum FC Barcelona schicken – dies sei aufgrund einer Klausel im Leihvertrag möglich.

Girona teilte am Montag mit, dass es sich um eine „Verletzung des linken Oberschenkelmuskels“ handle: „Der Spieler wird sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu sichern und die Prognose festzulegen.“

Sollte sich die Medienberichte bestätigen, würde der 33-Jährige nicht nur die Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen. Er könnte sich auch nicht mehr mit guten Leistungen für die WM empfehlen, weil er in Barcelona keine sportliche Perspektive hat. Einsatzzeiten seien jedoch wichtig mit Blick auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko, hatten Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler mehrfach betont.

Ter Stegen habe die Verletzung am Samstag beim 0:1 (0:0) Gironas beim Tabellenletzten Real Oviedo erlitten. Es war erst das zweite Spiel, das ter Stegen für seinen neuen Klub bestritten hat.

Der lange verletzte Torhüter hatte sich erst am 20. Januar Girona angeschlossen. In seiner neuen sportlichen Heimat wollte er sich mit guten Leistungen für die WM empfehlen.

(SID) / Foto: IMAGO