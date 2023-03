Bericht: Deutsches Bundesliga-Duo hat Sturm-Verteidiger Gazibegovic im Visier

Sturm-Verteidiger Jusuf Gazibegovic hat laut einem Bericht der kroatischen Zeitung „Sportske novosti“ das Interesse von zwei deutschen Bundesligisten geweckt. Demnach sind sowohl der 1. FC Köln als auch Hertha BSC am Grazer Rechtsverteidiger interessiert.

Beide Klubs sollen sich um einen Transfer des bosnischen Teamspielers im Sommer bemühen. Der gebürtige Salzburger besitzt in Graz noch einen Vertrag bis 2026, sein Marktwerkt liegt aktuell bei 2,5 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.at).

Bereits im Winter wollten einige Vereine Gazibegovic vom SK Sturm loseisen, die Grazer ließen den Leistungsträger mitten in der Saison aber nicht ziehen und verlängerten stattdessen den Vertrag langfristig. „Jusuf Gazibegovic ist ein Musterbeispiel für den Weg und die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können“, lobte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker Anfang Dezember den Spieler nach dessen Unterschrift.

Der 23-Jährige ist im Team von Christian Ilzer unumstrittener Stammspieler und stand in dieser Saison in 91 Prozent der Spiele in der Startelf. In 31 Pflichtspielen erzielte Gazibegovic ein Tor und gab eine Vorlage. 2020 war er nach neun Jahren im Nachwuchs von Red Bull Salzburg nach Graz gewechselt.

Bild: GEPA