Bericht: Hinteregger vor Bundesliga-Rückkehr

Kehrt Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger in den Profi-Fußball zurück? Laut einem Bericht der „Krone“ könnte der 32-Jährige schon bald für Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga auflaufen.

Demnach sollen die Vertragsverhandlungen bereits laufen, eine Einigung könnte bald erfolgen. Hinteregger, der seit seinem Abschied von Eintracht Frankfurt, für den Kärntner Unterhausklub Sirnitz als Spielertrainer im Einsatz ist, könnte frühestens in der Winter-Transferphase im Jänner nach Klagenfurt wechseln.

Hinteregger spielte letztmals im August 2016 in der ADMIRAL Bundesliga. Insgesamt bestritt der Kärntner 143 Spiele (5 Tore) für Red Bull Salzburg in Österreichs höchster Spielklasse. Mit Eintracht Frankfurt gewann Hinteregger in der Saison 2021/22 sensationell die Europa League. Kurz darauf verkündete der 67-fache ÖFB-Teamspieler völlig überraschend seinen Rücktritt aus dem Profi-Fußball. Nun soll er vor einer Rückkehr stehen.

