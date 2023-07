Bericht: Italienischer Erstligist will Prass

Der italienische Erstligist AC Monza ist offenbar heiß auf Alexander Prass vom SK Sturm Graz.

Wie die „Krone“ berichtet, beobachtet der Verein den Mittelfeldspieler seit dem Frühjahr und hat Scouts nach Graz-Liebenau geschickt, um den 22-Jährigen genauer zu analysieren. Demnach hat aber nicht nur Monza beim Berater von Prass angeklopft, es sind wohl mehrere Klubs am ÖFB-Teamspieler dran. Welche Ablösesumme der SK Sturm für Prass verlangt, ist nicht bekannt.

In der vergangenen Saison absolvierte Prass insgesamt 46 Pflichtspiele für Sturm und stand in allen 32 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis 2025.

7835 Alexander Prass Position Mittelfeld Verein SK Puntigamer Sturm Graz

Bild: GEPA