Bericht: Milan blockt Pulisic-Transfer ab

Der New York City FC aus der MLS soll sich um den Offensivspieler bemühen, das berichten ESPN und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend – AC Milan, Pulisics Klub seit 2023, habe die Versuche aber schnell abgeblockt.

Pulisic besitzt in Mailand noch einen Vertrag bis 2027, angeblich hat der Verein die Option auf ein weiteres Jahr. Milan verpasste in der abgelaufenen Saison erneut die Qualifikation für die Champions League, daraufhin musste die komplette sportliche Führung um Trainer Massimiliano Allegri gehen. Der Portugiese Ruben Amorim übernimmt zur neuen Spielzeit.

Für Pulisic, der bei Borussia Dortmund zum Profi wurde, ist die WM in den USA, Kanada und Mexiko ein Schaufenster. Der 27-Jährige ist für das Vorrundenfinale gegen die Türkei in der Nacht auf Freitag (04.00 Uhr) wieder fit, die USA sind als Gruppensieger aber ohnehin bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert.