Bericht: Muslic-Zukunft geklärt

Trainer Miron Muslic hat sich wohl dazu entschieden, seinen Vertrag bei Cercle Brügge zu verlängern. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Der Österreicher soll demnach in Kürze einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2025 unterschreiben.

Laut dem Transfer-Guru Fabrizio Romano waren mehrere Klubs aus der deutschen Bundesliga und der Serie A an Muslic interessiert. Muslic spielt mit Brügge eine herausragende Saison und steht auf dem vierten Tabellenrang.

🚨🇧🇪 Understand Miron Muslic has now agreed to extend his contract at Cercle Brugge until June 2025, agreement in place.

Despite strong interest from Bundesliga and Serie A clubs, Muslic decides to continue.

He’s doing excellent job, 4th in table with Cercle Brugge — 25 points… pic.twitter.com/e7xuLkEXx3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2023