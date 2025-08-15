Bericht: Nene steht vor Abschied aus Salzburg

Lange war unklar, ob Dorgeles Nene in Salzburg bleiben würde – nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein.

Laut Transferexperte Sacha Tavolieri soll sich Dorgeles Nene bereits mit dem türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul auf einen langfristigen Vertrag geeinigt haben. Offen ist demnach nur noch die Einigung zwischen beiden Vereinen über die Ablösesumme.

Nene wechselte im Jänner 2021 in die Mozartstadt, durchlief zunächst den üblichen Weg über den FC Liefering sowie Leihen zum SV Ried und KVC Westerlo. In Belgien gelang ihm in der Saison 2022/23 der Durchbruch. Seit seiner Rückkehr avancierte der flexible Offensivspieler bei den „Bullen“ zum Unterschiedsspieler.

In der vergangenen Saison erzielte er in 30 Bundesliga-Einsätzen 13 Tore und lieferte acht Assists. Insgesamt stehen für ihn 22 Tore und 14 Vorlagen in 70 Pflichtspielen für Salzburg zu Buche.

(Red.) Foto: GEPA