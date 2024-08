Bericht: Neuer Interessent für Arnautovic

Die sportliche Zukunft von ÖFB-Angreifer Marko Arnautovic ist weiter ungewiss. Während Inter Mailand den Stürmer ein Jahr vor dessen Vertragsende gerne verkaufen würde, tendiert der 35-Jährige laut „Gazzetta dello Sport“ aber eher zu einem Verbleib.

Zuletzt soll Ligarivale FC Genua Interesse an Arnautovic bekundet haben. Wie aus einem Bericht der bosnischen Sportseite „Sportsport“ hervorgeht, befasst sich nun offenbar ein weiterer Klub mit der Verpflichtung des Inter-Angreifers. Demnach zeigt der serbische Meister Roter Stern Belgrad Interesse an Arnautovic. Knackpunkt soll aber das hohe Gehalt des Nationalteamstürmers sein, der bei Inter 3,7 Millionen Euro jährlich verdienen soll.

In Mailand hat Arnautovic nur wenig Aussicht auf Spielzeit und ist aktuell hinter Lautaro Martinez, Marcus Thuram und Mehdi Taremi nur Angreifer Nummer vier. Inter startet am Samstag (18.30 Uhr) ausgerechnet mit einem Auswärtsspiel bei Genua in die Serie-A-Saison. Arnautovic dürfte die Partie allerdings verpassen. Den Offensivroutinier plagt eine Zerrung im Oberschenkel.