Bericht: Roma-Investor soll auch Premier-League-Klub übernehmen

Der Investor des italienischen Fußball-Klubs AS Roma übernimmt übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch den FC Everton.

Über eine entsprechende Einigung des Liverpooler Premier-League-Klubs mit der Friedkin Group berichteten mehrere Medien am Freitagabend. „The Athletic“ und Sky Sports zufolge soll der US-Investor bereit sein, Evertons derzeitigem Besitzer Farhad Moshiri dessen 94-prozentigen Anteil abzukaufen. Eine offizielle Bestätigung des Klubs blieb zunächst aus.

Erst Anfang des Monats war eine Übernahme des FC Everton durch die amerikanische Investmentfirma 777 Partners geplatzt. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, 777 Partners sei in Schwierigkeiten.

Der FC Everton, in der abgelaufenen Saison Tabellen-15. in der Premier League, war finanziell ebenfalls Schieflage geraten. Wegen Verstößen gegen die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln waren dem Klub aus Liverpool in der vergangenen Spielzeit bereits acht Punkte abgezogen worden. Medienberichten zufolge ist der Klub dringend auf frisches Kapital angewiesen, sonst droht die Insolvenz.

Der Vorsitzende der Friedkin-Group, Dan Friedkin, hat der Nachrichtenagentur AP zufolge ein geschätztes Nettovermögen von 4,81 Milliarden Euro. Die AS Roma kaufte er vor vier Jahren für 552 Millionen Euro.

(APA) / Bild: Imago