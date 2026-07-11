Bericht: Salzburg hat neue Nummer zwei im Blick – Keine Zukunft für Lukic

Red Bull Salzburg sucht nach dem Abgang von Alexander Schlager offenbar nach einem erfahrenen Torhüter als neue Nummer zwei. Im Fokus soll dabei Dejan Stojanovic stehen.

Der 32-Jährige steht aktuell bei Bundesliga-Konkurrent SCR Altach unter Vertrag und hat sein Arbeitspapier erst kürzlich bis 2029 verlängert. Eine Verpflichtung wäre daher nur gegen Ablöse möglich. Laut den Salzburger Nachrichten soll das die Verantwortlichen der „Bullen“ aber nicht abschrecken.

Stojanovic gilt als routinierte Option hinter dem 19-jährigen Christian Zawieschitzky, der künftig als Nummer eins eingeplant ist. Aktuell stehen mit Nikola Sarcevic (19) und Teo Hupfauf (16) zwei weitere sehr junge Torhüter im Kader.

Lukic vor Abgang

Keine Perspektive soll hingegen Oliver Lukic haben. Dem 19-jährigen Offensivspieler wurde laut dem Bericht mitgeteilt, dass er unter Neo-Trainer Danny Röhl keine Rolle spielt.

Lukic wurde ab 2022 im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet, zuvor kickte der Mittelfeldspieler in der Akademie von Austria Wien. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2029. Angestrebt wird demnach ein Leihgeschäft.