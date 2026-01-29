Bericht: Salzburg vor Verpflichtung von neuem Rechtsverteidiger

Rechtsverteidiger Tim Drexler steht laut einem Bericht der Bild vor einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg. Demnach wird das Leihgeschäft des 20-jährigen Verteidigers beim 1. FC Nürnberg vorzeitig aufgelöst, eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim ist laut Bericht nicht geplant. Stattdessen soll Drexler bei den Salzburgern einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Über die Ablösemodalitäten machte die Bild keine Angaben. Sollte es zum Transfer kommen, könnte Drexler bereits im Pokalspiel gegen den Wolfsberger AC am kommenden Wochenende im Kader stehen.

Der Defensivspieler war kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters von Hoffenheim nach Nürnberg verliehen worden, wo er bereits in der Rückrunde 2024/25 auf Leihbasis gespielt hatte. In der laufenden Saison kam der deutsche U21-Nationalspieler in 13 Pflichtspielen zum Einsatz, neunmal davon von Beginn an. Unter dem ehemaligen Altach-Trainer Miroslav Klose wurde der gelernte Innenverteidiger zuletzt vermehrt als Rechtsverteidiger eingesetzt.

In Salzburg stehen aktuell mit Stefan Lainer und Tim Trummer bereits zwei nominelle Rechtsverteidiger im Kader. Stammverteidiger Lainer fiel zuletzt mit einem Mittelhandbruch aus, stand beim Europa-League-Duell gegen Basel allerdings bereits wieder im Kader – blieb aber ohne Einsatz.

Bild: Imago