Bericht: Thiem steht vor Karriereende

Dominic Thiem steht wohl vor dem Karriereende. Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten vom Dienstagabend, gibt es bereits konkrete Pläne für einen Rücktritt des 30-Jährigen aus dem Profi-Tennis.

Dem Bericht zufolge plant Thiem, seine Karriere im Herbst zu beenden. Der Niederösterreicher hat demnach seine Partner und Sponsoren bereits über den Schritt informiert. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle könnte demnach das letzte Profi-Turnier in Thiems Karriere sein.

Thiem deutete Karriereende bereits an

In den vergangenen Wochen deutete Thiem bereits an, dass die laufende Saison möglicherweise seine letzte sein könnte. „Ich habe genug darüber geredet. Wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann wird das wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Die Meinung ändere ich auch nicht, schauen wir, wie es am Ende vom Jahr sein wird“, sagte der Niederösterreicher Anfang April.

Im Juni 2021 verletzte sich Thiem schwer am Handgelenk. Seit seinem Comeback auf die ATP-Tour im März 2022 konnte der Niederösterreicher nicht an seine frühere Form anknüpfen. Vor seinem Ausfall durfte Thiem den Titelgewinn bei 17 ATP-Turnieren und bei den US Open 2020 feiern.

(Red.) / Bild: Imago