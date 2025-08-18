Bericht: Traditionsklub mit Interesse an Gregoritsch

Wechselt ÖFB-Angreifer Michael Gregoritsch innerhalb der deutschen Bundesliga? Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, zeigt Werder Bremen Interesse am 31-jährigen Angreifer des SC Freiburg.

Gregoritsch steht dem Bericht zufolge bereits seit Wochen auf der Kandidatenliste der Grün-Weißen. Nach dem geplatzten Deal um Stürmer André Silva (zu FC Elche) wird der ÖFB-Teamstürmer in Bremen nun wieder konkreter als Verstärkung für die vorderste Reihe gehandelt.

Der 1,93 Meter große Angreifer genießt bei den Bremer Verantwortlichen hohes Ansehen und wird als mögliche kurzfristige Lösung für die vakante Mittelstürmer-Position gesehen.

Beim SC Freiburg hat Gregoritsch hingegen einen schweren Stand und dürfte den Verein für eine geringe Ablösesumme verlassen. Der Vertrag des Angreifers, dessen Marktwert aktuell bei drei Millionen Euro liegt, besitzt in Freiburg noch einen Vertrag bis 2026.

Gregoritsch der nächste Österreicher bei Werder?

In Bremen würde Gregoritsch die „Österreicher-Fraktion“ erweitern: Mit Romano Schmid, Marco Grüll, Marco Friedl und Maximilian Wöber spielen aktuell schon vier ÖFB-Teamspieler bei den Norddeutschen.

Gerade mit Hinblick auf eine mögliche WM-Teilnahme wäre regelmäßige Spielzeit für Gregoritsch wichtig – in Freiburg ist er hinter Höler, Matanovic und Adamu aktuell nur Mittelstürmer Nummer vier. Werder befindet sich hingegen nach den Abgängen von Ducksch, Burke und Silva noch auf der Suche nach einem gestandenen Stürmer.

Bild: Imago