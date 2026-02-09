Bericht: Vonn nach schwerem Sturz erneut operiert

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine Quelle beruft, ist Lindsey Vonn mittlerweile ein zweites Mal am linken Bein operiert worden.

Laut den Informationen sollen die Eingriffe ihren Zustand stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen. Die 41-Jährige liegt im Krankenhaus von Treviso. Die US-Amerikanerin war am Sonntag in der Olympiaabfahrt von Cortina nach zwölf Fahrsekunden schwer zu Sturz gekommen.

Vom Olympischen Komitee der USA oder dem US-Skiteam gibt es noch keine offiziellen Informationen. „Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren“, hatte das Krankenhaus am Sonntagabend in einer Erklärung mitgeteilt.

Eine Quelle sagte Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

