Berisha & Adeyemi erreichen U21-EM-Finale mit Deutschland

Die Teams von Portugal und Deutschland bestreiten am Sonntag (21.00 Uhr) in Ljubljana das Finale der U21-Fußball-EM.

Die Portugiesen setzten sich am Donnerstag in ihrem Semifinale in Maribor in einem iberischen Duell mit Titelverteidiger Spanien 1:0 (0:0) durch. Fabio Vieira scorte entscheidend (80.). Die Deutschen gewannen in Szekesfehervar gegen die Niederlande nach einem Doppelschlag von Florian Wirtz (1.,8.) 2:1 (2:0). Perr Schuurs gelang nur noch das Anschlusstor (67.).

Mit den Salzburg-Stürmern Mergim Berisha und Karim Adeyemi stehen auch zwei Bundesligaprofis im Kader des Finalisten. Berisha spielte im Halbfinale 84 Minuten lang mit und scheiterte insgesamt viermal an Stange oder Latte, Adeyemi wurde in der 64. Minute eingewechselt. Gegen Portugal kämpft Deutschland um den insgesamt dritten U21-EM-Titel der Historie.

