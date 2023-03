Bescheidener Start für Wiesberger in Tucson – Nemecz verpasst Cut in Südafrika haarscharf

Der Burgenländer Bernd Wiesberger ist am Freitag (Ortszeit) auf der LIV-Tour der Golfer in Tucson mit einer 72er-Runde von eins über Par gestartet.

Nach vier Bogeys und drei Birdies nimmt der 37-Jährige im 48-köpfigen Feld Rang 36 ein. Solo in Führung setzte sich der Australier Marc Leishman mit einer 65.

Für den Steirer Lukas Nemecz ist es sich beim World-Tour-Event SDC Championship in St. Francis Bay in Südafrika um einen Schlag nicht mit dem Cut ausgegangen. Nach Runden von 72 und 73 Schlägen musste er am Samstag auf die Beendigung der zweiten Runde aller Spieler abwarten, da die Runde am Freitag wegen starken Windes nicht beendet werden konnte. Schließlich blieb die Cut-Linie für Nemecz unerreicht. Mit einer um zwölf Schläge besseren Leistung als der Österreicher setzte sich der Norweger Kristian Krogh Johannessen mit drei Strokes Vorsprung in Front.

(APA).

Beitragsbild: Imago.