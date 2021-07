Besseres Angebot! Funkt Paris Barca auch bei Messi dazwischen?

via

via Sky Sport Austria

Wo spielt Lionel Messi in der kommenden Saison? Alles sieht derzeit nach einer Vertragsverlängerung der Superstars beim FC Barcelona aus (siehe auch: Fragen und Antworten zur Causa Messi), aber eine offizielle Verkündung gibt es bislang noch nicht. Daher dürfen sich auch andere Klubs noch Hoffnungen machen – vor allem Paris St. Germain hat auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie den Argentinier gerne verpflichten würden.

Nun meldet die spanische As, dass PSG Messi ein finanziell besseres Angebot unterbreitet hat als das, das er aus Barcelona hat. Die Zeitung geht zwar auch immer noch davon aus, dass Messi in Spanien bleibt, aber Paris hat nach den bereits getätigten oder geplanten Transfers von Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum und Achraf Hakimi nach wie vor Hoffnung, dass auch Messi an die Seine wechselt.

Demnach haben die Franzosen es aber nicht eilig und wollen erst das Ende der Copa America abwarten. In Barcelona wird man dies gar nicht gerne hören. Zum einen schnappte PSG den Blaugrana bereits Wijnaldum vor der Nase weg und zum anderen wäre ein Abgang des Superstars eine empfindliche Niederlage.

Bild: Imago