Bestes Ergebnis seit 1966: Tuchel lobt englische Mentalität

Der bronzene Abschluss dieser wilden WM-Reise hatte Thomas Tuchel nochmal alles abverlangt. „Es ist schwierig, das reicht für vier Spiele“, sagte Englands Nationaltrainer nach dem 6:4 (4:0) gegen Frankreich im Spiel um Platz drei, das zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten geboten hatte. „Massives Kompliment für die Mentalität“, sagte Tuchel: „Das war absolut brillant.“

Am Ende stand mit Bronze das beste WM-Ergebnis Englands seit 60 Jahren und damit zumindest ein kleiner Trost für die bittere Niederlage im Halbfinale gegen Argentinien (1:2). Den Titelverteidiger am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) im Finale gegen Europameister Spanien zu sehen, werde „schmerzen“, gab Tuchel zu: „Und das wird auch noch eine Weile dauern.“

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Tuchel stolz auf erfolgreiches Turnier

Doch am Ende überwog auch bei Tuchel der Stolz über ein insgesamt erfolgreiches Turnier. „Wenn du siehst, wie diese Mannschaft kämpft, gibt das Energie“, sagte der 52-Jährige: „Wir sind so müde nach diesen letzten Wochen. Frankreich hatte einen Tag mehr Ruhe, musste weniger reisen. Ich habe mir Sorgen wegen der Körperlichkeit gemacht, aber ich hatte niemals Zweifel bezüglich der Mentalität.“Matchwinner Bukayo Saka sprach von einem „verrückten Spiel“, das er mit drei Toren maßgeblich geprägt hatte. „Wir sind weiterhin enttäuscht, nicht im Finale zu sein. Aber wir haben einen guten Abschluss geholt“, sagte der Offensivspieler des FC Arsenal.