Didier Deschamps verabschiedet sich mit einem Spektakel im Spiel um Platz drei nach 14 Jahren als Frankreichs Nationaltrainer.

Thomas Tuchel holt sich mit Englands 6:4-Sieg Bronze. Die internationalen Pressestimmen zum WM-Spiel um Platz drei im Überblick.

ENGLAND

The Sun: „Sak-re Bleu. Die Three Lions gewinnen das verrückteste WM-Spiel aller Zeiten in einem Zehn-Tore-Thriller und sichern sich das beste Abschneiden seit 1966.“

The Guardian: „Saka-Hattrick besiegelt Englands 6:4-Sieg über Frankreich in einem epischen WM-Spiel um Platz drei.“

Daily Mail: „England holt Bronze. Die Three Lions gewinnen ein Zehn-Tore-Spektakel in Miami, Jude Bellingham erzielt in den letzten Sekunden den Siegtreffer in einem verrückten Spiel.“

The Mirror: „England hat Frankreich in dem WM-Spiel, das niemand spielen wollte, vom Platz gefegt.“

The Telegraph: „Es war die perfekte Gelegenheit zu sehen, ob Tuchel aus der Niederlage in Atlanta gelernt hatte. Diesmal beendete England die Partie mit genauso vielen Angreifern wie Verteidigern auf dem Platz. Sie retteten sich gerade noch so auf den dritten Platz. Ein kleiner Fortschritt.“

Times: „Es ist nicht sicher, was das alles zu bedeuten hat, außer dass England eine Bronzemedaille holt. Aber die Reaktion nach dem Schlusspfiff zeigt, dass die Fans den Sieg genossen haben, und zumindest mildert die Art und Weise des Sieges den bitteren Nachgeschmack der Halbfinalniederlage etwas ab.“

Daily Star: „Zu Beginn des Abends kümmerte sich niemand um das bedeutungslose Spiel um Platz drei, aber am Ende des Duells war die ganze Welt davon gefesselt. Tuchel wurde vor dem Anpfiff von wütenden englischen Fans ausgebuht, weil seine Mannschaft gegen Argentinien in der Schlussphase kläglich versagt hatte. Nachdem England im Halbfinale in den letzten 30 Minuten keine einzige Torchance herausgespielt hatte, entschied Tuchel, den Anker zu lichten, und England überrollte ein lustloses Frankreich.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Zum Abschluss ein Feuerwerk. Was als Hommage an Didier Deschamps nach 14 Jahren gedacht war, entwickelte sich zu einem der verrücktesten Spiele seiner Amtszeit. In seinem 185. und letzten Spiel als Nationaltrainer erlebte er die mit Abstand schlechteste erste Halbzeit seiner Karriere. Zwar startete sein Team eine Aufholjagd, konnte die prekäre Lage aber nicht mehr abwenden.“

Le Figaro: „Erst die Schande, dann die Revolte … aber die Équipe Tricolore verliert Deschamps‘ letztes Spiel. Zehn Tore, ein spektakuläres Spiel, ein völlig verrücktes Szenario, gebrochene Rekorde und zwei Teams, die sich einen erbitterten Kampf lieferten.“

Le Parisien: „Nach einem letzten atemberaubenden Spiel packen Les Bleus ihre Koffer voller Reue. An diesem Samstagabend in Florida hat die französische Mannschaft eine apokalyptische erste Halbzeit nicht überstanden. Doch ihr zweiter Akt, der in Erinnerung bleiben wird, ist dem letzten Spiel von Didier Deschamps deutlich würdiger.“

RMC Sport: „Ein Schiffbruch wie die Titanic. Die französische Mannschaft geht im Spiel um Platz drei gegen England unter. In Didier Deschamps‘ letztem Spiel nach 14 Jahren zeigten Les Bleus nichts, sodass die Partie bereits zur Halbzeit mit dem deutlichen 0:4 entschieden war.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Eine unglaubliche Vorstellung in Miami in einem Spiel, das niemand sehen wollte. Sakas Hattrick besiegelte den Sieg. Didier Deschamps‘ Abschied war alles andere als würdig.“

Corriere della Sera: „Das Finale von Miami war weniger ein Spiel als vielmehr ein Flipper-Spiel: Nach der ersten Halbzeit führte England 4:0 gegen ein blamables Frankreich, das durchaus fünf oder sechs Gegentreffer hätte kassieren können.“

Corriere dello Sport: „Zehn Tore, ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird – nicht nur, weil Mbappé damit mit 22 Toren die ewige Rangliste anführt. Sondern weil es uns daran erinnert, dass Fußball letztendlich der schönste Sport der Welt war und ist, der Sport, in dem Leben und Leistung untrennbar miteinander verbunden sind.“

SPANIEN

Marca: „Wer behauptet, das Spiel um Platz drei sei sinnlos? Frankreich und England lieferten uns womöglich das unterhaltsamste Spiel der Weltmeisterschaft.“

As: „Der Druck war weg und das merkte man, als die beiden Mannschaften uns in einem Spiel, das sich wie ein Freundschaftsspiel anfühlte, in Miami zehn Tore lieferten.“

DEUTSCHLAND

Bild: „Gegen England liefern sich die Franzosen im Bronze-Duell bei einer unglaublichen 4:6-Niederlage vor fast 65.000 begeisterten Zuschauern in Miami am Ende zwar noch ein wahres Fußballfest. Zuvor werden Mbappé und Co. von Tuchels Engländern aber in einer Horror-Halbzeit gedemütigt!“

SCHWEIZ

Blick: „England holt Bronze – und Mbappé den Goldenen Schuh? Auf Verteidigen hat im Spiel um Platz drei niemand Bock. England holt sich in einem Torspektakel WM-Bronze.“

USA

ESPN: „England bezwingt Frankreich in einem sofortigen WM-Klassiker und sichert sich Platz drei.“

The Athletic: „Der kurioseste Anlass dieser Weltmeisterschaft brachte das chaotischste und atemberaubendste Spiel dieses Turniers hervor.“