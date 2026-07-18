Mbappé dankt Deschamps: „Hätten besseres Ende bieten sollen“

Kurz vor dem Spiel um Platz drei bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen England hat Frankreichs Kapitän und Superstar Kylian Mbappé dem scheidenden Trainer Didier Deschamps in emotionalen Worten gedankt. „Wir hätten dir ein besseres Ende bieten sollen, aber wir sind gescheitert“, schrieb Mbappé bei X vor dem „letzten Tanz“ des Nationalcoaches.

Deschamps, der die Équipe Tricolore zurück in die absolute Weltspitze und 2018 zum WM-Titel geführt hatte, sei verkannt worden, urteilte der Torjäger von Real Madrid: „Du warst ein maßgeblicher Akteur der Erneuerung dieses Teams. Die Menschen haben deine Größe nicht immer zu schätzen gewusst, aber die Zeit und die Geschichte werden das übernehmen.“

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Deschamps verlässt Frankreichs Nationalteam nach 14 Jahren

Der 57-jährige Deschamps, als Spieler Weltmeister 1998 und Europameister 2000, verlässt den französischen Verband nach 14 Jahren. Seine Nachfolge wird der dreimalige Weltfußballer und langjährige Real-Erfolgstrainer Zinédine Zidane antreten. Mit der offiziellen Bekanntgabe der Personalie wird in den nächsten Tagen gerechnet.

Deschamps habe der Mannschaft „so viel gegeben“, erklärte Mbappé (27). Dieser avancierte unter dem früheren Mittelfeldspieler mit 18 Jahren zum Nationalspieler und vor drei Jahren zum Kapitän.