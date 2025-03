Bewegung bei Bayerns Sane-Poker: Wechsel oder Verlängerung?

Es gab und gibt beim FC Bayern trotz Sanes Rekordsaison in der deutschen Bundesliga (neun Tore) interne Verlängerungs-Skeptiker. Wie geht es nun mit dem Angreifer weiter?

Nach Sky Informationen wird Klarheit in ein bis drei Wochen erwartet. Der FC Arsenal ist konkret an Sane dran.

Der Fokus des Bayern-Stars: Sane möchte sich mit konstanten Leistungen für einen neuen Vertrag empfehlen. „Für mich geht es eigentlich nur darum, dass wir das Spiel gewinnen. Ich versuche meine Leistung zu bringen und mich darauf zu fokussieren“, sagte der Angreifer nach seinem Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli. „Ich habe schon mehrmals gesagt, dass es das ist, was mich interessiert. Am Ende denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung.“

Sanes aufstrebende Form (fünf Torbeteiligungen in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen) und seine öffentlichen Bekenntnisse finden auch beim intern FC Bayern zunehmend Anerkennung. Sportvorstand Max Eberl führt weiterhin Gespräche. Bislang gibt es allerdings noch kein schriftliches Angebot der Münchner an den 29-jährigen Flügelspieler. Nach Sky Informationen ist Sane zu Gehaltsverzicht bereit. Aktuell verdient er in einer perfekten Saison bis zu 20 Millionen Euro brutto pro Spielzeit. Jetzt ist der Verein am Zug.

Sane will bleiben

Auf die Frage, ob Sane bei den Bayern bleiben wolle, reagierte er am Samstag deutlich: „Ja, das habe ich ja schon gesagt. Wie gesagt, wir haben noch wichtige Spiele zu spielen. Ich fokussiere mich darauf, meine Leistung zu bringen, denn das ist am wichtigsten.“

Der 69-malige deutschen Nationalspieler wechselte 2020 für 49 Millionen Euro von Manchester City nach München. In 211 Pflichtspielen für die Münchner erzielte er 59 Tore und bereitete 50 weitere vor. Wie viele kommen noch dazu?

(Florian Plettenberg, Kerry Hau & Nico Ditter – skysport.de) Foto: Imago