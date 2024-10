Bewirb dich jetzt für die nächsten Ausgaben der Sky Next Generation!

Du bist zwischen 10 und 14 Jahre alt, wohnst in Österreich und hast Interesse an Sport und dem Medienbusiness? Du wolltest immer schon Teil einer Live Sport Produktion sein? Bewirb Dich jetzt!

Für die nächsten Termine von Sky AT Next Generation suchen wir in ganz Österreich junge Talente, die bei verschiedensten Sportevents Teil unserer Übertragungen on Air werden möchten!

Aktuell suchen wir für folgende Spiele der ADMIRAL Bundesliga:

1.12.2024: LASK – FK Austria Wien

14.12.2024: Salzburg – TSV Hartberg

Bewerbungszeitraum:

23.10.2024 bis 10.11.2024

Bewerbungsvoraussetzungen:

Alter: 10 – 14 Jahre

Wohnort: Österreich

Allgemeines Sportinteresse

Bewerbungsprozess:

Alle Bewerbungen werden vom Sky AT Next Generation Projektteam gesichtet und anhand eines Kriterienkatalogs bewertet. Daraus wird ein Pool an Kids Reportern erstellt für die weiteren Sky AT Next Generation Übertragungen 2024.

Die ausgewählten Kids Reporter werden per E-Mail kontaktiert und über die weiteren Schritte informiert.

Das brauchen wir von Dir:

1. Steckbrief

Dein Name

Dein Geburtstag

Größe in cm

Dein WohnortE-Mail-Adresse

Dein Lieblingssport

Dein Vorbild/Idol

Social Media Account (falls vorhanden)

Was man noch wissen sollte

2. Bewerbungsvideo

Videolänge: 10-20 Sekunden (max. 25MB)

Format: Mov. oder mp4 (ein Handyvideo ist also völlig ausreichend)

Inhalt: Kurze Vorstellung + erzähle uns, warum Du Sky Next Generation Reporter werden möchtest

3. Einverständniserklärung des / der Erziehungsberechtigten

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind (Name, Vorname) am Sky AT Next Generation Casting teilnimmt und dass die personenbezogenen Daten sowie die Foto- und Videoaufnahmen unseres Kindes für das Casting verarbeitet und gespeichert werden. Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Sky Österreich Fernsehen GmbH unter NextGen@sky.at widerrufen werden, wobei die Verarbeitung bis zum Widerruf rechtmäßig bleibt.

Vor- und Nachname(n) des/der Erziehungsberechtigten

Ort, Datum, Unterschrift(en)

Sende die Bewerbung per E-Mail an NextGen@sky.at. Für eine vollständige Bewerbung müssen (1) der Steckbrief inkl. Foto, (2) das Bewerbungsvideo mit den beschriebenen Inhalten & (3) die unterzeichnete Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten mitgeschickt werden.