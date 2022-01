via

Biathletin Dunja Zdouc fehlt wegen einer Corona-Infektion beim Weltcup in Ruhpolding. Der ÖSV bestätigte am Donnerstag, dass die Kärntnerin vor der Anreise nach Bayern einen positiven Test abgegeben hatte und sich in Quarantäne befindet.

Die Olympia-Kandidatin hatte den Sprint am Mittwoch verpasst, am Freitag steht die Frauenstaffel auf dem Programm, am Sonntag die Verfolgung, für die sich mit Lisa Hauser nur eine Österreicherin qualifiziert hat.

