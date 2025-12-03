Biathlon-Doppelsieg für Norwegen – ÖSV-Starter verpassen Top 20

Die norwegischen Biathleten haben den ersten Weltcup-Einzelbewerb nach dem Rücktritt der Bö-Brüder dominiert.

Johan-Olav Botn feierte am Mittwoch in Östersund über 20 km nach makellosem Schießen und Laufbestzeit 57,7 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Martin Uldal seinen Premierensieg. 2,3 Sekunden hinter Uldal verhinderte der Schwede Sebastian Samuelsson vor Sivert Guttorm Bakken und Sturla Holm Laegreid einen noch größeren Triumph für Norwegen. Simon Eder wurde 25.

Der Routinier aus Salzburg traf 18 der 20 Scheiben und lag inklusive der beiden Strafminuten 4:29,3 hinter dem Sieger. Im Frauen-Rennen am Dienstag war Anna Gandler als beste ÖSV-Athletin 19. geworden. Am Wochenende folgen in Schweden noch Sprint und Verfolgung für beide Geschlechter.

(APA).

