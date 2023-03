Biathlon-Nachwuchstalent spurlos verschwunden

Das norwegische Biathlon-Team sucht nach seinem Nachwuchstalent Eivind Sporaland.

Der 22-Jährige verschwand am vergangenen Sonntagmorgen in Lillehammer von der Bildfläche, seitdem fehlen jegliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Die Polizei hat die Suche aufgenommen und sogar der nationale Geheimdienst hat sich mittlerweile eingeschalten, doch bislang ohne Erfolg. Sporaland gilt als großes Talent in der norwegischen Biathlon-Mannschaft, bei den nationalen Juniorenmeisterschaften 2021 gewann er Silber.

Auch Biathleten und Biathletinnen beteiligten sich bereits an Nachforschungen nach dem jungen Athleten. Vergangene Woche fanden mehrere öffentliche Suchaktionen im Raum Lillehammer statt. „Am Dienstag und Mittwoch haben wir an der Suchaktion teilgenommen und uns dann angesehen, wie Zivilschutz, Polizei und Rotes Kreuz in diesem Fall arbeiten“, so Aasmund Steien, Juniorentrainer im Interview mit NRK. „Ich denke, es hat den Athleten sehr viel bedeutet, sich an der Suche zu beteiligen.“

Norwegische Meisterschaften auf der Kippe

Zwischenzeitlich schienen sogar die nationalen Titelkämpfe in Alta auf der Kippe zu stehen, diese finden aber wie geplant statt. Die Sorge bei den Sportlern und Sportlerinnen ist dennoch groß, darum gab es am Austragungsort der Meisterschaften Besprechungen über die Auswirkungen des Falls auf das Team. „Wir hatten bewegende Gespräche. Viele Leute kamen und hatten das Bedürfnis, über Dinge zu sprechen. Das war toll. Wir haben das große Glück, ein starkes Umfeld zu haben“, erklärte Anders Brun Hennum, der Entwicklungsleiter des Biathlonverbandes.

Die Behörden vermuten aktuell kein Verbrechen hinter dem Verschwinden des Biathleten. Einsatzleiter Per Solberg versicherte unter der Woche: „Wir gehen davon aus, dass er noch am Leben ist. Wir schauen uns relevante Bereiche an, an denen die Person zuletzt gesehen worden ist. Wir suchen sowohl im Gelände als auch im Stadtgebiet. Wir untersuchen Garagen und private Höfe, in denen er möglicherweise Zuflucht gesucht hat.“

(Emma Seifert – skysport.de)

Bild: Imago