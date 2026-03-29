Biathlon-Olympiasieger wird Teamkollege von Gall

Der vierfache Biathlon-Olympiamedaillengewinner Emilien Jacquelin wird Teamkollege von Felix Gall beim französischen Radteam Decathlon.

Der 30-Jährige wird ab Mai ins Nachwuchsprogramm des Teams aufgenommen, dort soll er an die Standards des Radrennsports herangeführt werden. Wie Jacquelin, der mit Frankreichs Staffel bei den Winterspielen in Mailand/Cortina Gold gewonnen hatte, erklärte, bleibt Olympia 2030 in den französischen Alpen aber ein deklariertes Ziel als Biathlet.

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