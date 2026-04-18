Bielefeld rutscht trotz Remis weiter ab

Arminia Bielefeld rutscht trotz eines hart erkämpften Punktgewinns immer tiefer in den Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Mitch Kniat rettete auf der ausverkauften Alm gegen den 1. FC Nürnberg nach langem Rückstand ein 1:1 (0:1), fiel aber auf den 14. Platz zurück. Am Sonntag kann der Pokalfinalist der vergangenen Saison sogar auf Rang 16 durchgereicht werden.

Der Ex-Nürnberger Tim Handwerker (81.) glich mit einem wuchtigen Freistoß kurz vor Schluss zumindest aus. Die vor allem vor der Pause enttäuschenden Bielefelder müssen nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen dennoch die direkte Rückkehr in die 3. Liga fürchten. Vor der Pause hatte der Italiener Mohamed Ali Zoma (8.) den FCN mit seinem elften Saisontor in Führung geschossen.

Nach Blitzstart: Dresden macht großen Schritt zum Klassenerhalt

Dynamo Dresden hat einen weiteren großen Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Eine Woche nach dem 2:0 beim 1. FC Nürnberg besiegten die Sachsen auch den VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und vergrößerten den Abstand zum Relegationsplatz vorerst auf fünf Punkte.

Jason Ceka (5.) und Vincent Vermeij (58.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Thomas Stamm. Für den Ex-Dresdner Uwe Rösler und den VfL war die Auswärtspleite ein Rückschlag nach dem 4:1 gegen Eintracht Braunschweig. Bochum liegt vier Spieltage vor Schluss nur noch einen Zähler vor Dresden.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß – schon der erste Schuss saß. Nach einer Hereingabe von Ben Bobzien verpasste zwar Niklas Hauptmann am kurzen Pfosten den Ball, doch Ceka traf aus dem Rückraum. Auch nach der Pause präsentierte sich Dynamo effektiv: Nach einem weiteren Pass von Bobzien von der linken Seite lenkte Vermeij den Ball mit der Hacke über die Linie.

Mieser Anfang für Ende: Fortuna verliert auch in Magdeburg

Der Neuanfang unter Alexander Ende ist für Fortuna Düsseldorf mächtig in die Hose gegangen. Beim Debüt des neuen Trainer verloren die Düsseldorfer nach ganz schwacher Leistung 0:2 (0:2) beim 1. FC Magdeburg, die Lage im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich nach der fünften Niederlage in Folge dramatisch zu.

Sechs Tage nach der Trennung von Markus Anfang kassierten die völlig unsortierten Fortunen in einer schlimmen Anfangsphase Gegentreffer von Laurin Ulrich (2.) und Mateusz Zukowski (16.). Düsseldorf rutschte auf Platz 15 ab und könnte im schlimmsten Fall am Sonntag Tabellenletzter werden. Magdeburg kletterte mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen an Fortuna vorbei auf Rang 13.

(SID)/Beitragsbild: Imago