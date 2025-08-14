„Big Spender“ Liverpool eröffnet Premier-League-Saison

Die Saison der englischen Premier League wird am Freitag (21:00 Uhr/live bei Sky – streame mit Sky X!) von Meister Liverpool daheim gegen Bournemouth eröffnet.

Die Truppe von Coach Arne Slot hat den 21. Ligatitel im Visier, womit man dem Erzrivalen Manchester United das derzeit geteilte Gütesiegel „Rekordmeister“ abspenstig machen würde. Für dieses Unterfangen wurden rund 300 Mio. Euro in neue Spieler investiert. Doch auch die Konkurrenz hat aufgerüstet, ein Transferrekord ist in Reichweite.

Mehr als 2,3 Milliarden Euro haben die 20 Premier-League-Vereine in diesem Sommer bisher ausgegeben – mehr als LaLiga, Serie A und deutsche Bundesliga zusammen. Der Rekord von 2,81 Mrd. (2023) dürfte jedenfalls bis zum Deadline Day Ende August fallen. Allerdings erlöst das englische Premium-Produkt 2025/26 fast 2 Mrd. Euro an TV-Einnahmen, hinzu kommt noch einmal ca. der gleiche Betrag durch die Auslandsvermarktung.

Kaderumbau bei den „Reds“ im vollen Gange

Die üppigen Einnahmen hat Liverpool jedenfalls in den Kader gesteckt. Neben Mohamed Salah und Dominik Szoboszlai sollen nun Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong für Glanzlichter und Trophäen sorgen. „Die große Herausforderung ist, den Titel wieder zu holen. Ich hoffe, ich kann das Team besser machen“, erklärte Wirtz. Auch Alexander Isak (Newcastle) und Marc Guehi (Crystal Palace) sollen noch auf der Einkaufsliste stehen. Ganz nebenbei hat der Club durch Verkäufe (u.a. Luis Diaz und Darwin Nunez) fast 200 Mio. Euro eingenommen.

Trainer Slot will auch in seinem zweiten Jahr als „Reds“-Coach reüssieren, die Titelverteidigung ist dem Club zuletzt 1984 gelungen. Die Liverpool umgehängte Favoritenrolle stört den Niederländer wenig. „Das ist völlig normal, denn wir haben letzte Saison die Meisterschaft gewonnen. Und wir haben gute Spieler verpflichtet. Das haben übrigens alle anderen Teams auch getan. Das macht diese Liga so schön.“

Die Zeit seit Saisonende wurde indes von Tragödien überschattet. Bei der Meisterfeier in Liverpool Ende Mai war ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast, Dutzende Personen wurden verletzt. Anfang Juli starb LFC-Stürmer Diogo Jota bei einem Autounfall in Spanien, in allen Spielen der 1. Runde wird es eine Schweigeminute geben. Sportlich kassierte Liverpool am Sonntag im Match um den Community Shield gegen Oliver Glasners Crystal Palace eine Niederlage nach Elfmeterschießen.

Arsenal will an die Spitze

Auch die Konkurrenz blieb nicht untätig. So rüsteten Arsenal (derzeit über 220 Mio. Euro), Manchester City (175 Mio.), Chelsea (280 Mio.) oder Manchester United (230 Mio.) ebenfalls massiv auf. Nach drei Vizemeisterschaften hofft Arsenal auf den ersten Meistertitel seit 2004. Coach Mikel Arteta hat dafür Verstärkungen wie Schwedens Stürmerstar Viktor Gyökeres, Europameister Martin Zubimendi oder Noni Madueke erhalten. „Ich bin sehr zufrieden, wie aggressiv wir in diesem Transferfenster vorgegangen sind“, sagte der Spanier, der noch auf weitere Verpflichtungen hofft.

Zum Auftakt bekommt es seine Elf am Sonntag auswärts mit United zu tun. Die „Red Devils“, die sich mit Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo und Matheus Cunha drei teure Offensivwaffen gönnten, wollen die historisch schwache Vorsaison (Rang 15) vergessen machen. „Das Schwierigste war, zu den Spielen zu gehen und zu wissen, dass wir nicht konkurrenzfähig sein würden“, sagte Trainer Ruben Amorim und versprach: „Wir werden ein besseres Team sein.“

Pep erstmals ohne Kevin

Auch Pep Guardiola und City wollen zurück in die Erfolgsspur. Wie in seiner Premierensaison 2016/17 musste sich der Katalane zuletzt mit Rang drei begnügen, schlechter war City unter dem Starcoach nie platziert. Ohne Leader Kevin De Bruyne, der nach zehn Jahren Abschied nahm, dafür wieder mit Rodri, den noch eine Leistenblessur plagt, stehen die Zeichen auf Aufbruch. „Es wird vielleicht keine ‚Rote-Teppich-Saison‘, denn es gibt immer Probleme. Aber es kommt darauf an, wie man diese meistert“, sagte Guardiola. Erster Prüfstein ist am Samstag Wolverhampton, wo ÖFB-Legionär Sasa Kaladzic auf ein Comeback hofft.

Österreichs prominentester Beitrag zur Premier League, Coach Glasner, gastiert mit Palace am Sonntag im Londoner Derby bei Chelsea. Der Club-Weltmeister war am Transfermarkt einmal mehr mit offenen Taschen unterwegs und hat sich u.a. mit Joao Pedro und Jamie Gittens verstärkt. Nach Conference League und Club-WM soll es Trainer Enzo Maresca auch in der Premier League richten. Am Samstag empfängt indes Tottenham mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso Burnley. Beim Aufsteiger hat der Wiener U21-Teamstürmer Oluwaseun Adewumi die Vorbereitung mitgemacht. Der 20-Jährige, der zuletzt an Dundee FC verliehen war, gilt als Kandidat für eine weitere Leihe.

(APA) / Bild: Imago