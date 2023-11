Österreichs Handball-Teamkapitän Mykola Bilyk ist am Mittwoch beim 27:27-Remis von THW Kiel in der Champions League bei Aalborg HB mit sechs Toren bester Werfer gewesen.

Der deutsche Rekordmeister gab in Dänemark in der zweiten Hälfte einen Sieben-Tore-Vorsprung aus der Hand, führt mit elf Punkten aus acht Spielen aber weiterhin die Tabelle der Gruppe A an.

(APA) / Bild: Imago