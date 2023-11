Bilyk verlängert Vertrag bei THW Kiel

Österreichs Handball-Teamkapitän Mykola Bilyk bleibt THW Kiel treu.

Wie der deutsche Spitzenclub am Donnerstag bekannt gab, verlängert der seit Kurzem 27-Jährige seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Ende Juni 2026. Bilyk spielt seit 2016 für die Kieler, bei denen er mittlerweile ebenfalls als Kapitän einläuft. Mit den „Zebras“ holte er 2020 die Champions League und 2019 den EHF-Cup, auf nationaler Ebene gewann Bilyk drei Mal die Deutsche Meisterschaft.

„Ich vertraue ihm. Er reift hier Schritt für Schritt. Ich hoffe, dass Niko mehr und mehr Verantwortung in der Mannschaft und in unserem Spiel übernimmt und die Weltklasse, die in ihm steckt, in jedem Spiel zeigt“, sagte THW-Trainer Filip Jicha über den Rückraumspieler. Für Österreich bestritt Bilyk bisher 95 Länderspiele.

(APA)

Bild: Imago