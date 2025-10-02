„Bin enttäuscht und sauer“: Letsch kritisiert „mutlose“ Salzburg-Profis

Salzburg verliert auch das zweite Europa-League-Spiel mit 0:2 gegen Olympique Lyon. Die Reaktionen zum Spiel.

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer/via Servus TV): „Ich bin enttäuscht und auch sauer über den Auftritt, den wir heute hingelegt haben. Wir haben uns die Möglichkeit erarbeitet, uns mit den Topteams zu messen. Wenn ich sehe, dass wir einen Großteil des Spiels herschenken, weil wir nicht griffig sind, weil wir nicht bereit sind, weil wir nicht sprinten, dann ist das enttäuschend. Wir haben dem Gegner überhaupt nicht wehgetan, erst ganz am Schluss haben wir ihm wehgetan. Tore haben wir zu einfach hergeschenkt und dementsprechend haben wir aus meiner Sicht ein absolutes Spiel verschenkt, in dem mehr drin gewesen wäre. Wenn wir selber den Ball hatten, hatten wir sehr einfache Abspielfehler. Wir haben den Gegner immer wieder eingeladen. Wir haben es auch in unseren Umschaltmomenten nicht gut ausgespielt. So war es einfach mutlos.“

Alexander Schlager (Salzburg-Torhüter): „Ich hab ihn (Karabec) nicht gesehen. Er war genau in der Passlinie hinten. Es ist schade, dass die das ausnützen und das 1:0 machen. So ist es für uns dann sehr schwierig gewesen. Es ist nicht angenehm, wenn du auswärts in Lyon 0:1 hinten bist. Es ist Fußball, es geht weiter, aber ich werde auch meine Lehren daraus ziehen. Aber es war nicht nur das. Es geht eher ums große Ganze, da haben wir heute generell ein paar Dinge vermissen lassen. Wir waren auch nicht mutig genug. Im Endeffekt hätten wir eine perfekte Leistung gebraucht, dass wir die schlagen können. Die haben wir heute nicht gebracht.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Stefan Lainer (Salzburg-Verteidiger): „Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir wären sicher besser reingestartet, wenn wir mutiger ins Spiel gegangen wären. Dann wäre es länger spannender geblieben und so wären auch die Hoffnung und der Glaube noch mehr da gewesen. Wir haben wieder einen Tormann gehabt, der einen Elfmeter gehalten hat. Da können wir uns bedanken, dass wir im Spiel geblieben sind. Grundsätzlich waren wir ebenbürtig. In der zweiten Halbzeit haben wir aber zu einfache Fehler im Spielaufbau gemacht. Das war nicht taktisch, oder dass wir nicht gewollt hätten. Es waren zu einfache Abspielfehler, die auf dem Niveau bestraft werden.“

Kerim Alajbegovic (Salzburg-Mittelfeldspieler): „Lyon war sehr gut. Man darf nicht unterschätzen, dass die mit Paris punktgleich vorne sind in der französischen Liga. Natürlich hatten wir in der ersten Hälfte Respekt, danach hatten wir aber schon Chancen. Mit ein bisschen Glück hätten wir hier vielleicht Tore schießen können. Ich habe versucht Gas zu geben, ich hatte ein paar gute Aktionen. Ich versuche immer alles zu geben. Ich hatte ein bisschen muskuläre Probleme in der Woche, aber gestern war ich fit. Am Ende entscheidet der Trainer, wer spielt.“

HIGHLIGHTS | Olympique Lyon – FC Salzburg | 2. Spieltag

(APA)/Bild: GEPA