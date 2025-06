„Bin nächstes Jahr in Barcelona“: Ter Stegen will kämpfen

Kapitän Marc-André ter Stegen will sich beim FC Barcelona durchbeißen und den Verkaufsgerüchten trotzen. „Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin“, sagte die deutsche Nummer 1 im Lager des DFB und betonte: „Ich freue mich extrem auf die kommende Saison, weil wir ein tolle Mannschaft haben, die jung, dynamisch und hungrig ist. Es ist keine Situation entstanden, über die man reden müsste.“

Wirklich nicht? Spanische Medien hatten zuletzt übereinstimmend berichtet, ter Stegen gelte trotz Vertrages bis 2028 als Verkaufskandidat. „Das ist so wie immer: Barca ist einer der größten Vereine der Welt, und da gibt’s halt Konkurrenzsituationen“, sagte er dazu schulterzuckend und ergänzte: „Barca versucht, sich immer zu verbessern. Und ich versuche, meine Leistung abzurufen.“

Der Klub soll seine Fühler nach Joan García vom Stadtrivalen Espanyol ausgestreckt haben. „Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und sich nicht in den letzten Stunden was geändert hat, haben wir für nächste Saison zwei Torhüter“, sagte ter Stegen mit Blick auf sich und Iñaki Peña, mit dem er sich in einer „Konkurrenzsituation“ sieht.

Ter Stegen: „Möchte immer auf dem Platz stehen“

„Jeder, der kommt, wird sich, egal auf welcher Position, dem stellen müssen. Das war schon in den letzten Jahren so, auch da hatten wir tolle Torhüter, die mit Ambitionen gekommen sind. Genau so soll es auch sein“, meinte ter Stegen, der gerade erst nach monatelanger Verletzungspause zurückgekehrt ist: „Ich möchte immer auf dem Platz stehen und werde auch in der Zukunft alles dafür geben. Solange ich meine Leistung bringe, bin ich immer gut geschützt.“

Mit Barca-Coach Hansi Flick habe er über die Spekulationen noch nicht gesprochen. „Ich wüsste auch nicht, warum.“

