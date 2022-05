„Bin sehr enttäuscht“ – Dragovic reagiert auf Nicht-Einberufung

via

Österreichs Fußball-Nationalteam wird die ersten Auftritte unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick in der UEFA-Nations-League gegen Kroatien (3. Juni), Dänemark (6. und 13. Juni) und Frankreich (10. Juni) wohl ohne Aleksandar Dragovic absolvieren. Der Abwehrspieler wurde vom Nachfolger von Franco Foda nur auf Abruf nominiert.

Dragovic holte am Sonntag mit Roter Stern den serbischen Meistertitel und spielt am Donnerstag das Cupfinale. „Anschließend möchte ich die vergangenen Tage in Ruhe aufarbeiten und verdauen. Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Gerade weil es ein Neustart ist, hätte ich mich gerne gezeigt und versucht mich im Training aufzudrängen. Wir werden sehen, wie sich alles weiterentwickelt, dem Nationalteam wünsche ich jedenfalls viel Erfolg“, teilte Dragovic der APA mit.

Rangnick und auch Schöttel selbst hätten mit Dragovic persönlich telefoniert. „Er war enttäuscht, weil er gerne dabei gewesen wäre, ich kann seine Enttäuschung auch verstehen“, so der 55-Jährige.