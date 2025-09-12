Binnen Minuten ausverkauft: Rapid-Trikot wird zum Kassenschlager

Rapid-Fans haben blitzschnell zugeschlagen: Das neue dritte Trikot der Hütteldorfer war im Onlineshop innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Bereits auf der Pressekonferenz zur Trikotvorstellung hatte Neo-Geschäftsführerin Elisabeth Bauer auf die erwartete Nachfrage hingewiesen: „Die Trikots werden uns ausgehen. Wir erwarten eine hohe Nachfrage. Sie werden jedoch nachgeliefert, es handelt sich um keine ‚Limited Edition‘.“

Nur kurze Zeit nach diesen Aussagen veröffentlichte der Verein via X: „Wahnsinn! Die Trikots im Onlineshop waren binnen weniger Minuten ausverkauft.“

Nachschub wird für Ende Oktober erwartet, schon nächste Woche erfolgt hierfür der Pre-Sale. Wer online leer ausgegangen ist, kann weiterhin in den Fanshops des Vereins zugreifen.

(Red.) Foto: SK Rapid