ADMIRAL Bundesliga

Binnen Minuten ausverkauft: Rapid-Trikot wird zum Kassenschlager

Rapid-Fans haben blitzschnell zugeschlagen: Das neue dritte Trikot der Hütteldorfer war im Onlineshop innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Bereits auf der Pressekonferenz zur Trikotvorstellung hatte Neo-Geschäftsführerin Elisabeth Bauer auf die erwartete Nachfrage hingewiesen: „Die Trikots werden uns ausgehen. Wir erwarten eine hohe Nachfrage. Sie werden jedoch nachgeliefert, es handelt sich um keine ‚Limited Edition‘.“

Ganz in Weiß: Rapid präsentiert drittes Trikot

Nur kurze Zeit nach diesen Aussagen veröffentlichte der Verein via X: „Wahnsinn! Die Trikots im Onlineshop waren binnen weniger Minuten ausverkauft.“

Nachschub wird für Ende Oktober erwartet, schon nächste Woche erfolgt hierfür der Pre-Sale. Wer online leer ausgegangen ist, kann weiterhin in den Fanshops des Vereins zugreifen.

(Red.) Foto: SK Rapid