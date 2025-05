Bis 2028! Austria Klagenfurt verlängert mit Top-Talent

Austria Klagenfurt hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Dino Delic vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Der 16-jährige Offensivspieler stammt aus der vereinseigenen Akademie und gab im Dezember sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. Unter Neo-Cheftrainer Carsten Jancker stand Delic zuletzt zweimal im Spieltagskader und wurde im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol (1:4) eingewechselt.

Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel: „Wir freuen uns sehr, dass Dino Delic seinen Weg bei der Austria weitergeht. Die Ausbildung und Förderung junger Talente hat in unserem Verein eine hohe Priorität. Der Bursche bringt außergewöhnliches Potenzial mit und wir setzen große Hoffnungen in seine weitere Entwicklung. Zugleich ist diese Entscheidung ein starkes Signal an alle Nachwuchsspieler. Wer hart arbeitet und sich in den Vordergrund spielt, hat bei uns die Möglichkeit, den Sprung in den Profikader zu schaffen“.

Delic: „Bedeutet mir richtig viel“

„Ich bin total dankbar für das Vertrauen, das mir bei der Austria Klagenfurt von allen entgegengebracht wird – das bedeutet mir richtig viel. Ich will jeden Tag dazulernen, im Training Gas geben und zeigen, dass ich diese Chance verdient habe. Mein Ziel ist es, mich ständig weiterzuentwickeln und mir Schritt für Schritt meinen Platz im Team zu erarbeiten“, sagt Dino Delic.

Schon am Samstag (ab 16:30 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X) steht für Austria Klagenfurt die nächste Herausforderung in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga am Programm, in der vorletzten Runde ist das Jancker-Team beim SCR Altach gefordert. Es ist das Duell des Elften mit dem Zwölften der Tabelle, die Waidmannsdorfer sind einen Zähler zurück.

Foto: Austria Klagenfurt/Walter