„Gibt von mir kein Interview“: Gorenzel reagiert auf Pacult-Rundumschlag

Nach dem öffentlichen Rundumschlag von Peter Pacult hat Günther Gorenzel, Geschäftsführer Sport von Austria Klagenfurt, gegenüber Sky erstmals Stellung genommen – und betont dabei: „Es gibt von mir kein Interview, in dem ich Pacult als Trainer-Persönlichkeit oder seine Arbeit kritisiert hätte.“ Damit widerspricht er den Aussagen des ehemaligen Trainers der Kärntner.

Pacult hatte sich in einem Interview kritisch über Gorenzel geäußert, rudert jetzt jedoch offenbar zurück. Wie Gorenzel erklärt, habe ihn Pacult persönlich kontaktiert: „Peter Pacult hat mich heute in der Früh angerufen und sich bei mir persönlich entschuldigt. Das rechne ich ihm hoch an. Denn seine Aussagen würden auf Fehlinformationen, die er erhalten hat, beruhen. Wir haben bis zuletzt konstruktiv auf Augenhöhe zusammen gearbeitet und uns immer offen ausgetauscht. Er würde dies von seiner Seite heute in der Öffentlichkeit auch noch klarstellen. Denn es gibt von mir kein Interview – weder in Printform oder in irgendeinem anderen Format – in dem ich Peter Pacult als Trainer-Persönlichkeit oder seine Arbeit kritisiert hätte.“

Zudem hebt Gorenzel Pacults Verdienste hervor: „Peter hat hier in Klagenfurt über mehrere Jahre sehr erfolgreich gearbeitet und dies rechne nicht nur ich ihm hoch an. Daher können wir uns weiter in die Augen sehen und die Hand geben.“

Auch Pacult selbst bestätigt, dass die Angelegenheit ausgeräumt sei: „Wir haben miteinander telefoniert, es ist alles erledigt! Mehr gibt es nicht zu sagen. Das Wichtigste ist, dass die Austria den Klassenerhalt schafft.“

Beitragsbild: GEPA