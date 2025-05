„Kann ihn nicht mehr sehen“ – Pacult rechnet mit Klagenfurts Sportdirektor ab

Am 27. April wurde Peter Pacult als Trainer bei Austria Klagenfurt freigestellt und durch Carsten Jancker ersetzt (Sky berichtete).

Nun sprach der 65-Jährige über sein Aus in der Kärntner Landeshauptstadt. Im Fußball-Podcast „GELB-ROT“ bezieht sich Pacult besonders auf die Kritik von Günther Gorenzel – seines Zeichens Geschäftsführer Sport bei der Klagenfurter Austria – der nach der Freistellung Pacults dessen Trainingsmethoden hinterfragt haben soll.

„Das habe ich mitbekommen, dass er (Anm. Gorenzel) da eine Woche später sagt, wir haben dies oder das nicht trainiert. Wir haben drei Jahre das obere Playoff erreicht. Er ist ja seit einem Jahr Sportdirektor bei Klagenfurt, da hätte er ja einmal kommen können und hätte sagen können: Hallo, was trainiert du oder was trainierst du nicht? Er ist nie gekommen. Aber jetzt dann eine Woche später sich vor eine Kamera stellen und so nachzutreten, was man nicht alles nicht trainiert hat …“, zeigt sich Pacult enttäuscht.

Gorenzel über Trainerwechsel: „Waren gezwungen, einen Impuls zu setzen“

„Enorme Belastung“

„Also ich bin ehrlicherweise schwer enttäuscht von diesem Menschen, ich kann ihn nicht mehr sehen“, rechnet der ehemalige Klagenfurt-Coach mit Gorenzel ab. Weiters führt Pacult aus: „Wenn ich Sportdirektor bin, dann komme ich unter dem Jahr, wenn mir etwas nicht passt und rede mit dem Trainer.“

„Ich habe mich das ganze Jahr vor die Mannschaft und vor den Verein gestellt. Die Öffentlichkeit weiß ja gar nicht, was allein nur 2025 passiert ist innerhalb der Mannschaft, was man nicht nach außen tragen kann. Da waren Schwierigkeiten da, die für einen Trainer eine enorme Belastung sind“, gibt Pacult einen Einblick in die Probleme der Klagenfurter, die sich bereits durch die ganze Saison zogen.

Pacult war längstdienender Bundesliga-Trainer

Peter Pacult war seit Dezember 2020 in Klagenfurt auf der Kommandobrücke – länger als jeder andere Trainer in Österreichs Oberhaus. Der 65-Jährige führte den Kärntner Traditionsklub aus der 2. Liga über die Relegation in die Bundesliga.

(Red.) / Bild: GEPA