Bis 2028: Austria Wien verlängert mit Nachwuchs-Juwel

Der FK Austria Wien hat den Vertrag mit dem ÖFB-U17-Teamspieler Ifeanyi Ndukwe verlängert. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Der gebürtige Wiener unterschreibt bei den Veilchen bis 2028.

Der 1,98-Meter-Hüne aus der Brigittenau hat einen sprunghaften Aufstieg hinter sich: Letzten Sommer noch als Kapitän U16-Meister, rückte er bereits im Winter nach einem halben U18-Jahr in den Kader der Young Violets auf. In 13 Spielen in der Regionalliga Ost gab der aktuelle ÖFB-U17-Teamspieler eine Talentprobe ab und erkämpfte sich prompt einen Stammplatz in der Innenverteidigung.

Nun wird der 17-Jährige schrittweise an die Kampfmannschaft herangeführt. Am 23. Juni startet Ndukwe mit den Profis in die Vorbereitung, in der kommenden Saison wird er überwiegend für die Young Violets in der zweiten Liga auflaufen.

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner meint zur Vertragsverlängerung: „Ify hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und mit seinen Leistungen einen Beitrag zum Aufstiegserfolg unserer Young Violets geleistet. Durch seine Physis und seine Ruhe am Ball verkörpert er ein sehr gefragtes Profil auf der Innenverteidiger-Position. Besonders freut es uns, dass er alle Nachwuchsteams von Austria Wien durchlaufen hat und auch charakterlich hervorragend zu unserem Klub passt.“

Foto: FK Austria Wien/ mrshaked