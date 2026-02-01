Bis 2028! Hartberg verlängert mit Mittelfeld-Routinier

Der TSV Hartberg hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Tobias Kainz vorzeitig bis 2028 verlängert. Der 33-Jährige bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Teams.

Kainz absolvierte in der laufenden Bundesliga-Saison bislang 17 Einsätze. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor. Mit seiner Erfahrung und Konstanz soll er auch in den kommenden Jahren eine tragende Rolle im Mittelfeld der Oststeirer übernehmen.

Beitragsbild: GEPA