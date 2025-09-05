Bis 2035! Formel 1 verlängert langfristig mit Traditionsrennen

Der Große Preis von Monaco bleibt bis mindestens 2035 im Rennkalender der Formel 1. Die bisherige Vereinbarung war bis einschließlich 2031 gültig.

Der Grand Prix von Monaco ist unter Fans umstritten, da auf dem engen Stadtkurs nur begrenzte Überholmöglichkeiten bestehen. Während das Qualifying am Samstag als fahrerische Herausforderung gilt und oftmals als Höhepunkt des Wochenendes angesehen wird, verläuft das Rennen selbst häufig ohne größere Positionsveränderungen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt zum Deal: „Es ist ein legendäres Rennen, das von Fahrern und Fans gleichermaßen geschätzt wird und durch seine Lage im glamourösesten Fürstentum der Welt eine unverwechselbare Atmosphäre schafft.“

Bild: Imago