Bis Saisonende: HSV leiht Southampton-Stürmer aus

Der Hamburger SV verstärkt seinen Angriff mit Damion Downs. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom FC Southampton an die Elbe. Der einstige Kölner absolvierte am Dienstag seinen Medizincheck und unterzeichnete seinen neuen Vertrag.

„Damion ist ein vertikaler Mittelstürmer, der über einen guten Mix aus Größe, Tempo und Tiefgang verfügt“, sagte Sportdirektor Claus Costa: „Mit seinen Stärken im Umschaltspiel und seiner Boxpräsenz passt er sehr gut in das Anforderungsprofil, das wir in enger Abstimmung mit dem Trainerteam erarbeitet haben.“

Downs war im Sommer für eine Ablöse von kolportierten acht Millionen Euro aus Köln nach England gewechselt, setzte sich bei Southampton aber nicht wie gewünscht durch. An dem sechsmaligen US-Nationalspieler, der sich auch für einen WM-Kaderplatz empfehlen will, sollen auch andere Deutsche-Bundesliga-Konkurrenten der Hamburger interessiert gewesen sein.

