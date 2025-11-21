Bittere Diagnose! ÖFB-Teamspieler fällt bis Jahresende aus

Maximilian Wöber wird Werder Bremen noch länger fehlen.

Der ÖFB-Innenverteidiger, der ursprünglich im November sein Comeback geben sollte, fällt verletzungsbedingt bis mindestens Jahresende aus.

Wie die Bild berichtet, verzögert sich die Heilung des Muskelbündelrisses, den sich Wöber im DFB-Pokal zugezogen hatte. Werder-Bremens Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer bestätigt die schlechten Nachrichten: „Bei Maxi dauert es leider länger. Die Heilung der Verletzung verläuft etwas langsamer als erhofft. Die Chancen sind gesunken, dass er dieses Jahr noch für uns um Punkte kämpfen kann.“

Bisher nur ein Pflichtspieleinsatz für Werder

Der 27-Jährige war im Sommer per Leihe von Leeds United an die Weser gewechselt, sollte bei Werder eigentlich eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen. Zu einem Bundesliga-Einsatz reichte es bislang aber nicht – einzig im Pokal stand Wöber auf dem Platz, ehe die Verletzung zuschlug.

Foto: Imago