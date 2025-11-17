Verlässt Schmid Werder Bremen im dritten Anlauf?

Verlässt Romano Schmid Werder Bremen im dritten Anlauf?

Berater Marijo Knez öffnet die Tür für einen Wechsel des ÖFB-Teamspielers, sagt zu Sky Sport: „Romano fühlt sich bei Werder sehr wohl, das sieht man jede Woche. Aber natürlich hat er auch die Qualität und die Perspektive, im Sommer den nächsten Schritt zu machen. Wichtig ist: Er lässt das alles ruhig auf sich zukommen und fokussiert sich voll auf seine Aufgabe bei Werder.“

Abschied im Sommer laut Sky-Infos möglich

Schmid spielt bereits seit 2019 für Werder, sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig. In Bremen verdient er etwa 1,5 bis 1,8 Millionen Euro. Die Devise: Entweder er verlängert und steigt in eine Topverdiener-Riege auf oder er geht. Ein Wechsel war in den letzten beiden Transferfenstern Thema, allerdings platzten die Transfers. Ein Winter-Abflug ist nach Sky-Infos nicht geplant, im Sommer aber durchaus möglich.

Schmid selbst sagte jüngst beim ÖFB-Team: „Werder hätte mir keine Steine in den Weg gelegt. Es war einfach nichts Passendes dabei, aber das hat viel mit mir gemacht“, gestand der Bremer Leistungsträger. „Ich fühle mich sehr wohl bei Werder, doch natürlich war die Laune nicht sehr gut, wenn du viele Gespräche und Telefonate führen musst. Das war auch das erste Mal, seit ich Kinder habe, dass ich sage, zu Hause war es auch schwierig in diesen drei, vier Wochen. (…) Damit war klar, jetzt muss ich alles geben, um dem Verein zu helfen. Das ist mein Beruf, und mir geht es ja nicht schlecht bei Werder. Ich fühle mich wohl im Verein.“

Auch in der laufenden Saison überzeugt der 25-Jährige, kommt auf vier Scorer-Punkte in zehn Ligaspielen.

Bild: Imago